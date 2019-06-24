İran’dan ABD’ye gözdağı: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz

ABD’ye ait insansız hava aracının (İHA) İran Devrim Muhafızları tarafından düşürülmesiyle bölgede tansiyon yükselirken, Tahran bir Amerikan casus uçağını daha düşürebilecek kapasitede olduklarını söyleyerek Washington’a gözdağı verdi.

İran yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda ‘İran’ın eğer gerekirse her zaman ezici bir cevap verebileceğini’ söyledi.

Hanzadi, “Sizi temin ederim ki bu sert yanıt tekrarlanabilir ve düşman da bunu biliyor” dedi

Devrim Muhafızları geçen hafta, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’ye ait bir İHA’yı düşürmüştü. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırı planına onay vermiş ancak son anda ‘ilerlemesini’ durdurmuştu.

‘ABD’NİN SİBER SALDIRILARI BAŞARILI OLAMADI’

Öte yandan İran, İHA’nın düşürülmesinin ardından ABD’nin kendilerine yönelik siber saldırı gerçekleştirdiğini ancak hepsini önlediklerini duyurdu.

ABD medyası, askeri saldırı emrinin geri çekilmesinin ardından bunun yerine İran’ın füze kontrol sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlendiğini öne sürmüştü.

Bu iddialara Twitter hesabından yanıt veren İran Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari Cahromi, “Çok çaba sarf etmelerine rağmen, onlar tarafından başarılı bir saldırı gerçekleştirilemedi” dedi.

Cahromi, geçen yıl İran’ın ulusal güvenlik duvarına yapılan 33 milyon saldırıyı etkisiz hale getirdiklerini de söyledi.

Bakan, İran’ın ağın yönelik saldırıları Stuxnet’e işaret ederek ‘siber-terörizm’ olarak niteledi. Stuxnet, ABD ve İsrail’in, İran’ın nükleer çalışmalarını sekteye uğratmak için kullandığı solucan yazılım olarak biliniyor.