Arıklı’dan ‘yuvaya dönün’ çağrısı

Partimizde Genel Başkanlık mücadelesi verip, kaybettikten sonra çeşitli gerekçelerle YDP den istifa eden Sayın Bertan Zaroğlu, kendisine yeni bir yol çizerek UBP ye geçmiştir.

YDP olarak biz eski defterleri açıp iddiaları, iftira ve dedikoduları tartışmak niyetinde değiliz. Sayın Zaroğlu’nun iddia ve iftiralarına inanıp partimizden istifa eden arkadaşlarımıza yuvaya dönün çağrısı yapıyoruz.

Şurası bilinsin ki YDP’nin siyasetteki en büyük rakibi bu düzeni kuran ve yaşatan UBP’dir. UBP 1987 yılında YDP’ yi nasıl bölmüş mevcut 4 Milletvekilinden 3 tanesini kandırıp YDP den istifa ettirmişti ise, şimdi de bize aynı oyunu oynamak istemişti. Ama bu sefer oyun tutmadı. Taban yerinde kaldı ve partisine sahip çıktı.

Şimdi UBP’nin oyunu tüm çıplaklığı ile ortaya çıktığına göre, YDP olarak biz partimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza “Yuvaya Dön” çağrısı yapıyoruz. Biz, bizim için söylenen her şeyi unutmaya ve temiz bir sayfa açmaya hazırız. Partimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza diyoruz ki; “Gelin Canlar Bir Olalım” diyerek onlara kucağımızı açıyoruz.

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan