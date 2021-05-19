Arıklı: Zaroğlu sürekli yalan söylüyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu hakkında açıklama yaptı.

Arıklının sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

MİTOMANİ; Yalan söyleme hastalığıdır. Mitomani hastası kişi, çoğu zaman kendi uydurduğu yalana kendi de inanır. Eski yalanlarını desteklemek için sürekli yeni yalanlar söylerler. Bir müddet sonra yalan söylediklerinin farkında bile olmazlar…

Bu hastalık ergenlik çağındaki çocuklarda görülmekle birlikte ergenlik psikolojisini atlatamamış yetişkinlerde de görülür.

Bu hastalık, Hitlerin propaganda uzmanı Joseph Goebbels’e ilham vermiştir. Ona göre;”Halkı ikna etmek için söylenen yalanlar büyük olmalı ve sürekli tekrarlanmalıdır”…

Şimdi Kıbrısta da bu Mitomani hastalığının nüksettiğini görüyoruz.

Sayın Zaroğlu sürekli yalan söylüyor. Çıktığı TV programlarında söylediği yalanları sürekli tekrarlıyor. Belliki kendi söylediği yalanlara kendi de inananmaya başlamış durumda…

Öyleki Kıb-Tek ile iddiaları Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yalanladığı halde, ısrarla bu tip yalanları söylemeye devam ediyor. EL-SEN eyleminde “Yasa gereği Sendika benim muhatabım değildir. Onların muhatabı Kıb-Tek Yönetim Kuruludur. Kendileri ile görüşmeyi red ediyorum” dediğim bilindiği halde, “Korkak Arıklı, Sendika ile görüşmeye cesaret edemedi” diyor. Akaryakıt ihalesine müdahale ettiğimi söylüyor. Bir tane Kıb-Tek yöneticisini şahit gösteremiyor. Yönetim Kurulu Başkanlığına ilk andan itibaren Turan Büyükyılmaz’ın atanması kararlaştırıldığı halde “Oraya başkasını atayacaktı da ben engel oldum” diyor. Turan Büyükyılmaz orada. Ona bile sormuyor.

Bu arkadaşı ciddiye alıp hiç bir iddia ve yalanına cevap vermeyeceğim. Israrı halinde yasal hakkımı kullanıp iddialarını mahkeme huzurunda ispat etmesini isteyeceğim.

Bu toplum ikimizi de gayet iyi tanıyor ve biliyor. Neticede kararı verecek halktır.