Arıklı ve Manavoğlu arasında ‘devir teslim’ atışması

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı arasında sosyal medyada devir teslim atışması yaşandı.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda gerçekleşen devir teslim törenini işaret ederek, “Bir bakanlığı teslim almaya manga insanla mı gidilir? Bir oğlu olmuş, çeke çeke koparmış misali” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kendisini eleştiren HP’li vekil Gülşah Manavoğlu’na cevap vererek “Siz ona görmemişlik diyorsunuz. Biz ise ekip ruhu, birlik ve beraberlik diyoruz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Manavoğlu’nun eleştirisine cevap verdi.

“A Gülşahcım, siz ona görmemişlik diyorsunuz. Biz ise ekip ruhu, birlik ve beraberlik diyoruz” ifadelerini kullanan Arıklı, “bu ruh selfie çekmekle oluşmuyor kuzum…” dedi.