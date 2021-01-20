Arıklı: Devlet Piyangolarını mercek altına aldık

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı, piyangolar birimi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Sayıştay’dan yardım istendiğini açıkladı.

Erhan Arıklı, “Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirmemizi de yapmış bulunmaktayız.” dedi.

Açıklama şöyle:

Kamuoyunun bilgisinde olan Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddiaları herkes kadar bizleri de üzmüştür.

Bakanlık olarak bugün itibarı ile gerek Sayıştay, gerek Polis Genel Müdürlüğü gerekse de Mali denetim birimi ile konu ile alakalı yazışmalarımızı yaparak yardım talebimizi ilettik. Bununla beraber Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirmemizi de yapmış bulunmaktayız.

Ülkedeki özellikle kamudaki dejenerasyonun farkında olduğumuzu bu ve bunun gibi konularda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini , olayların çok hızlı bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için gerekli enerji ve sinerjiyi yaratacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Araştırma neticelerinin basın yolu ile halkımızla eksiksiz bir şekilde paylaşılacağının da altını çizmek istiyorum.

Saygılarımla

Erhan Arıklı

KKTC Başbakan Yardımıcısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı