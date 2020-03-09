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Arıklı: Cumhurbaşkanı, hükümetle diyaloga girerek adım atmalı

9 Mart 2020

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Rum yönetiminin tek yanlı kararla kapattığı dört sınırı kapısı, kapıların açılması için yapılan eylemler ve koronavirüs konuları gündeme geldi.

Meclis’in bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında başlayan toplantısında, gündemdeki tasarılar yanında güncel konular da konuşuldu.

İlk olarak Sigorta Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçünü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçünü görüşmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. madde tahtında söz alarak sınır kapılarının kapatılmasını mağduriyet yarattığını belirtti; “Bizdeki yöneticilerin derhal bir araya gelerek tepki koymaları mümkün olmadı” dedi.

Güney Kıbrıs’ta birlik ve beraberlik içinde politika yürütülürken KKTC’de bir birlik olmadığını dile getiren Arıklı, Cumhurbaşkanı’na hükümetle diyalog içine girerek adım atması çağrısında bulundu.

Sınır kapılarındaki protestolara değinen Arıklı, barikatların her iki yönde de aşılmaya çalışılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Arıklı, eylemlerin birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini, eylem sırasında bir bakanın yuhalanmasının doğru olmadığını kaydetti.

 




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