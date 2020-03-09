Bir günde 176 milyar dolarlık kayıp

OPEC toplantısında üretim kesintisine yönelik karar alınamaması petrol fiyatlarını vurdu. Varil fiyatındaki yüzde 30’a varan düşüşten pay piyasaları da nasibini aldı. Suudi petrol devi Aramco bir günde 176 milyar dolar değer kaybetti.

Petrol fiyatları Körfez Savaşı’nın yaşandığı yıl olan 1991’den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30’u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi.

Petroldeki fiyat düşüşünün ardındaki neden OPEC’in 5-6 Mart’taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması oldu.

OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan ise buna karşılık ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı.

Saudi Aramco’nın piyasa değerinde 176 milyar dolar düşüş

Petrol fiyatlarının 1991 yılından beri en en sert düşüşünü yaşaması nedeniyel Saudi Aramco’nun hisselerinde bugün yüzde 10, piyasa değerinde ise yaklaşık 660 milyar Suudi riyali (176 milyar dolar) düşüş gerçekleşti.

Diğer taraftan Petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol gelirleri ve bütçelerinde milyarlarca dolar açık oluşacağı tahmin ediliyor.

Petrol devlerinin karı yüzde 40’a düşmüştü

Dünyanın halka açık en büyük 12 petrol firmasının toplam net karı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40,4 azalarak 63,9 milyar dolar oldu.

12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, henüz yıllık bilançosunu açıklamayan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco dışında, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor’un net kar ve gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı.

Söz konusu şirketlerin geçen yılki toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 40,4 düşerek 63,9 milyar dolara geriledi. Bu firmalar 2018’de 107,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca 12 petrol devinin 2018’de elde ettiği 1,41 trilyon dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 8,5 azalışla 1,29 trilyon dolara düştü.

Petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve ABD dolarındaki yükseliş nedeniyle dünya genelinde oluşan zayıf petrol talebi etkili oldu.