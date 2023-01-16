Mecliste Din İşleri Daire Başkanın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arıklı, “İnşallah hoca bu tip maksatını aşan sözler sarf etmez” dedi.

İslam’ın kadınları birçok konuda erkekten daha üstün kıldığını dile getiren Arıklı, zaman içinde uydurma hadislerle bu hakların gasp edildiğini, kadına Kur’an’ın verdiği hakları aynen iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, Ünsal’ın sözlerinde dayatma zorlama olmadığını, bir fikir ortaya atıldığını, bunun o çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Ünsal’ın fikirlerini kendi şahsi düşüncesi olarak aktarmadığını, birtakım “uydurma hadislerden yola çıkarak bu tip şeylerin ortaya atılabildiğini” söyleyen Arıklı, baskı ve dayatmanın değil; nasihatin söz konusu olduğunu, Ünsal’ın düşüncesini aktardığını belirtti.

Arıklı, “Bir ilahiyatçı olarak Ahmet Ünsal’ı vicdani ile baş başa bırakıyorum” dedi.

-Arıklı: “Ünsal’ın konuşması fikir özgürlüğü içinde değerlendirilmeli”

Yeniden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yüce kitapta yer alan kadın haklarının, erkek hegemonyal bir sistem içinde kadınların elinden almaya çalışan bir kesim bulunduğunu, hadislerle bu hakların ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Ahmet Ünsal’ın o hadis kitaplarından bu görüşleri aktardığını dile getirdiğini belirten Arıklı, kendi düşüncesini anlattığını, laik devletin din işlerine karışamayacağını, devletin bir hocaya “sen bunu anlatamazsın” diyemeyeceğini kaydetti.

Arıklı, konuşmanın fikir özgürlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.