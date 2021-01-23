Arı türlerinin dörtte biri 1990’dan beri doğada görünmüyor

Bilim insanları, kaydedilen arı türü sayısında endişe uyandırıcı bir düşüş olduğunu belirtti.

Araştırmada müzeler, üniversiteler ve alanında uzman bilim insanlarından arılara ilişkin alınan kayıtlar, biyoçeşitlilik hakkında herkesin erişimine açık veriler sağlayan uluslararası kuruluş Küresel Biyoçeşitlilik Danışma Tesisi’nin (GBIF) verileriyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

Çalışmada 1990’lardan beri kaydedilen arı türlerinin sayısında ciddi bir düşüş tespit edildi. 2006-2015 arasında kaydedilen türlerde yüzde 25 azalma yaşandı.

Veriler sözkonusu türlerin soyunun tükendiği anlamına gelmese bile, bunların sayısının yaban hayatında düzenli olarak gözlemlenemeyecek kadar azaldığını işaret ediyor.

One Earth’de yayımlanan araştırmada dünyada bilinen 20 bin arı çeşidinin bulunduğu 300 yıllık koleksiyona ilşkin kayıtlar incelendi.

Çalışmada sözkonusu düşüşün tüm arı familyalarında eşit derecede gözlemlenmediği ifade edildi. En sık görünen ikinci familya Halictid arılarının 1990’dan bu yana yüzde 17 azaldığı tespit edildi. Öte yandan çok daha nadir görünen bir tür olan Melittidae ise aynı oran yüzde 41 olarak belirlendi.

Küresel ölçekte böcek sayılarının incelendiği, bu ay yayımlanan bir başka bilimsel çalışmada da her 10 yılda bir böceklerin sayısının yüzde 10 ila 20 arasında azaldığı gözlemlenmişti. Çalışmada bunun “kesinlikle korkunç” bir kayıp olduğu ve “hayatın zengin dokusunu paramparça” edebileceği belirtilmişti.

Öte yandan GBIF’in kayıtlarının çoğu yalnızca Kuzey Amerika ve Avrupa’yı kapsıyor. Tropikal ülkelerdeki böcek nüfusuna ilişkin bilgilerin yetersizliği, bilim insanlarının küresel ölçekte arı türlerinin azalmasına dair bütünlüklü bir anlayışa ulaşmasını engelliyor.

Durumun net ve en ince detayına kadar anlaşılması beklenirse, arıları kurtarmak için geç kalınabileceği uyarısında bulunan araştırmanın başyazarı Eduardo Zattara, “Arılara bir şeyler oluyor ve bir an evvel bununla ilgili bir şeyler yapılması gerek” dedi.

Comahue Ulusal Üniversitesi ve Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi üyesi biyolog Zattara, “Mutlak anlamda emin olana kadar bekleyemeyiz, doğa bilimlerinde öyle bir noktaya çok nadir ulaşılır. Bir sonraki adımda henüz vakit varken siyasi mercileri gerekli adımları atmaya teşvik etmeliyiz” diye konuştu.