“Beyin” çipi robotların fiziksel potansiyelini açığa çıkarıyor

Yapay zeka araştırmacıları robotları daha hızlı ve daha güçlü hale getirip, çevrelerine dair farkındalıklarını artırmak için özelleştirilmiş “beyinler” geliştiriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi’nden bir ekip, geliştirdiği ileri düzey özelleştirilmiş bilgisayar çiplerinin, beynin insan bedenindeki işleyişine benzer şekilde, makinaların fiziksel tasarımını sürece birebir dahil ederek robotların kendi engin fiziksel potansiyellerinin farkına varmasını sağlayacağını iddia ediyor.

MIT’nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı’ndan (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory -CSAIL) araştırmayı yöneten Sabrina Neuman, “Motorlar hızlı ve güçlü. İşi sekteye uğratan şey robotun kafasında olup bitenler” dedi.

Çipler, fiziksel tasarımı ve duyusal kabiliyetleri gibi donanımsal bileşenlerini hesaba katarak, insansı robotların insanlarla daha doğal şekilde etkileşime girmelerine ve daha önce mümkün görülmeyen işleri yapmalarına olanak sağlayabilir.

Dr. Neuman, robotların yüksek düzeyde bulaşıcı hastalık taşıyanlara ön safta tıbbi destek sağlayarak hastane çalışanlarına yönelik riskin azaltılmasına yardımcı olabileceğini de belirtti.

Araştırmanın ortak yazarlarından Harvard Üniversitesi mensubu Brian Plancher şunları kaydetti:

Robotların sahada, insanların bulunduğu hareketli alanlarda güvenli şekilde işleyebilmeleri için çok seri şekilde düşünüp tepki verebilmesi gerekiyor. Halihazırdaki algoritmalar, mevcut işlemci donanımında yeterince hızlı çalıştırılamıyor.

Belirli bir donanımsal bileşen için ileri düzeyde özelleştirmiş şekilde tasarlanan çipler yeni bir fikir değil – iPhone’larda kullanılıyor – fakat bugünkü robotların işleyişi yazılımları çalıştıran standart çiplere dayalı.

Robomorfik programlama adı verilen yeni yaklaşım, Dr. Neuman ve ekibinin, daha düşük bir saat oranında çalışmasına rağmen özelleştirilmemiş işlemcilere göre 8 kat daha hızlı çalışan bir çip tasarlamasını sağladı.

Dr. Neuman, “Bu sonuçlar beni çok heyecanlandırdı. Daha düşük saat hızı bize engel teşkil etse bile sadece verimliliği artırarak bunu telafi ettik” diye konuştu.

Öncü robotik firması Boston Dynamics’te çalışan ve araştırmaya dahil olmayan mühendisler, ilerlemeyi övgüyle karşılayarak daha önce yapılması çok zor olan “heyecan verici davranışlara kapı aralayacağını” belirtti.

Boston Dynamics’te çalışan robotik mühendisi Robin Deits şu değerlendirmede bulundu:

Bu çalışma heyecan verici çünkü özelleştirilmiş devre tasarımlarının, robot kontrolündeki temel bir bileşenin hızlandırılmasında nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Yazılım performansı robotikte hayati önemde çünkü gerçek dünya asla robotun düşünüp taşınmasını sonuna dek beklemez.

Araştırma nisanda, Programlama Dilleri ve İşletim Sistemlerine Mimari Destek Üzerine Uluslararası Konferans’ta sunulacak.