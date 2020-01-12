Aresliler, Runite Nicosia’da koştu

İki toplumlu koşu grubu Runite Nicosia, Lefkoşa’nın güney ve kuzeyini kapsayan yol koşusunun ikincisini organize etti

İki toplumlu koşu grubu Runite Nicosia, Lefkoşa’nın güney ve kuzeyini kapsayan yol koşusunun ikincisini organize etti.

Ülkemizden çok sayıda katılım gösterilen organizasyona Ares Spor Kulübü sporcuları ilk yıl olduğu gibi ikinci yılında da katıldı ve koştu. Ares Spor Kulübü adına Hüseyin Arhan, Erkan Uyar, Cem Dağdelen, Deniz Kalıbcıoğlu, Melda Ünal ve Buğra Korahan Runite Nicosia’nın ikinci organizasyonuna katılan sporcular oldu.

Lefkoşa’nın bir bütün olarak görülmesi fırsatı tanımak amacıyla düzenlenen yaklaşık 10 kilometrelik organizasyon Ledra Palas ara bölgede bulunan Dayanışma Evinin önünden başladı ayni yerde tamamlandı. Katılımcılar Lefkoşa’nın güneyinde bir bölge, kuzeyinde de Lefkoşa Surlariçi ve Dereboyu’nu da kapsayan bölgeden geçti.

Lefkoşa sokaklarına pozitif mesaj iletmek, Rum’u ile Türk’ü ile ve adada yaşayan tüm toplumdan vatandaşların hep birlikte koşmasını amaçlayan organizasyon sonunda Dayanışma Evinde Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro şarkılar seslendirdi.