Arda teklif etti, Aslıhan “Evet” dedi

Oynadığı futboldan çok özel hayatıyla gündem olan Arda Turan’ın uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan’a evlilik teklif ettiği video sosyal medyada yayınlandı.

Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olmasıyla çok konuşulan milli oyuncu Arda Turan, Aslıhan Doğan’a evlilik teklifinde bulundu. Aslıhan Doğan’dan ‘evet’ cevabını alan Arda, büyük bir sevinç yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Arda Turan elinde yüzük ile görünüyor. Arda, “Hayatımın en güzel parçası olan Aslıhan, Benimle evlenir misin?” diye sordu. ‘Evet’ cevabını alan Arda Turan büyük bir sevinç yaşadı. Evlilik teklifi görüntüleri sosyal medyada çok konuşulurken ikilinin birbirine sarıldığı görüldü. Trabzonspor’lu Burak Yılmaz, Arda Turan’ı ilk kutlayan isimlerdendi. Burak, “Vay be! Hadi bakalım. Evli, mutlu, çocuklu inşallah.” mesajını paylaştı.