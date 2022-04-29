SürmanşetYaşam

Araştırmalara göre bu özellikler sizi sıkıcı yapıyor

29 Nisan 2022
sıkıcı insan özellikleri







Ne tür insanları sıkıcı buluyorsunuz? Yapılan araştırmalar, bazı karakteristik özelliklerin insanlara karşı ön yargılı olmamıza ve ister istemez onları sıkıcı bulmamıza sebep olduğunu gösteriyor.



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29 Nisan 2022


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