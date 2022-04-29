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Avatar’ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu

29 Nisan 2022
Avatar: The Way of Water







2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar’ın merakla beklenen devam filmiyle ilgili ayrıntı netleşti. Avatar: The Way of Water yıl sonunda vizyona girmesi bekleniyor.



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29 Nisan 2022


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