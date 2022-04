Avatar’ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu

ADI BELLİ OLDU

Etkinlikte, Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı. Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’u satın alan Disney üstlenecek.

VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI

Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

ÖZEL FRAGMAN GÖSTERİMİ

CinemaCon etkinliğine katılan şanslı izleyicilere 3 boyutlu gözlükler verilerek kısa bir fragman izletildi. Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak.

Fragmanda Sam Worthington’ın canlandırdığı Jake karakterinin “Tek bir şey biliyorum. O da nereye gidersek gidelim, bu aile bizim kalemiz olacak” dediği paylaşıldı.