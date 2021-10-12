Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

Uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar ekranına bakmanın 2050 yılına kadar 5 milyar kadar insanı miyop sorunuyla karşı karşıya getirebileceği ortaya çıkarıldı.

Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı.

The Lancet Digital Health Journal’da yayımlanan araştırma için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı. Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.