Dünya
La Palma’da 700’den fazla kişi için tahliye emri
İspanya’ya bağlı La Palma Adası’nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar yerleşim yerlerine doğru ilerlerken 700’den fazla kişi daha evlerinden tahliye edildi.
İspanya’ya bağlı La Palma adasında yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.
Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi, La Laguna’da 700’den fazla kişiye tahliye emri verdi.
Pevolca Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, “Yeni bir alanı tahliye etmek zorunda kaldık. Lav yavaş ilerliyor. İnsanların kişisel eşyalarını ve değerli herhangi bir şeyi almak için zamanları olmalı” dedi.