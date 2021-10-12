La Palma’da 700’den fazla kişi için tahliye emri

İspanya ’ya bağlı La Palma adasında yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.

Pevolca Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, “Yeni bir alanı tahliye etmek zorunda kaldık. Lav yavaş ilerliyor. İnsanların kişisel eşyalarını ve değerli herhangi bir şeyi almak için zamanları olmalı” dedi.