Aralık ayında 1 Milyar 145 Milyon 458 Bin ödeme yapıldı

Maliye Bakanlığı cari ve muhtelif ödemeleri yapmaya rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaşıyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Aralık 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar ödenen maaş ve 13. maaşların toplamı; 896 milyon, 634 bin, 525 TL, 04 kuruş.

Piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 248 milyon, 823 bin, 818 TL, 87 kuruş ödeme yapıldı.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Aralık ayı içerisinde toplam; 1 milyar, 145 milyon, 458 bin, 343 TL, 91 kuruş ödeme yaptı…

Yapılan ödeme kalemleri ise şöyle;

1-31 ARALIK DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAMI; 248 MİLYON, 823 BİN, 818 TL, 87 KURUŞ.

Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit + Karantina Otel + İlaç + Tıbbi Medikal Ödemeler

İç Borçlanma Ödemesi

Elektrik Kurumu Kamu Daireleri Elektrik Tüketimleri

Lefke Avrupa Üniversitesi Katkı

Aralık Ayı Protokol Gereği K.T. Koop Merkez Bankasına Ödeme

Depozito (Avukat Ödemeleri)

Balon Balığı İçin Yapılan Ödeme

Navlun + Çiğ Süt Ödemeleri

Taşımacılık

Burs Ödemesi

Toprak Ürünleri Kurumuna Katkı

Temsilcilik Muhtelif Harcamalar İçin Yapılan Havale

Ankara Temsilciliği Sağlık Hesabına Yapılan Ödeme

Telefon Dairesi Türk Telekoma Yapılan Ödeme

BRTK Türksat Ödemesi

Nüfus Kayıt Dairesi (Darphaneye Ödenen Pul Ücreti)

1-31 ARALIK DÖNEMİ MAAŞ VE 13. MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAMI 896 MİLYON, 634 BİN, 525 TL, 04 KURUŞ.