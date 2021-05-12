Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Özkan AKBAL yönetimindeki SK 094 plakalı van araçta; klima tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu konu aracın arka kısmında bulunan 1 adet çamaşır makinesi, 1adet televizyon, 2 adet alet çantası, 3 adet klima tüpü yanarak zarar görürken, aracın arka camı ısından patladı ve arka koltuklar ile tavan döşemesi hasar gördü.
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