Afrika Birliğinden İsrail’e kınama

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınayarak Birlik olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

Muhammed, Filistinliler için Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediklerini belirtti.

Kudüs ve Gazze’deki saldırılar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik “Surların Muhafızı” adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53’e, yaralı sayısı 320’ye yükseldi.