Aracında tabanca ve mermiler bulundu

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı E.T dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı E.T’nin 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul kadın çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını suçüstü tutuklanan zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.