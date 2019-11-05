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Aracın üzerinde durabildi

5 Kasım 2019

21 yaşındaki Ertuğrul Öksüz kullandığı aracıyla 4 araca çarptı ve bir tanesinin üzerinde durabildi.

21 yaşındaki Ertuğrul Öksüz’ün kullandığı JR 835 plakalı araçla Mağusa istikametinden DAÜ istikametine doğru seyrettiği sırada, tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçti. Öksüz’ün kullandığı araç, o sırada DAÜ’den Mağusa istikametine doğru seyreden Hakan Bahçeci yönetimindeki KG 222 plakalı araca çarpıp yoluna devam etti. Mağusa’ya doğru seyreden 26 yaşındaki Gizem Denizer yönetimindeki JB 534 plakalı araca çarptı ve çarpmanın etkisiyle savrularak, JB 534 plakalı aracın akasından gelen 25 yaşındaki Asım Reyzalar’ın kullandığı ME 333 plakalı aracın üzerine uçtu. Büyük şans eseri yaralanan kişilerin bulunmadığı kazayla ilgili Gazimağusa polisinin başlattığı soruşturma sürüyor.



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