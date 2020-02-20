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Araç devirlerinde yeni uygulama 1 Mart’tan itibaren yürürlükte

20 Şubat 2020
Araç Kiralama

Motorlu araç devretme işleminde müracaat formu 3 nüsha ve seri numarası içerecek şekilde kitapçık halinde basılacağından tek kopya doldurulan mevcut araç devir formları 1 Mart 2020 tarihinden sonra kullanılmayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde 1 Mart 2020 tarihinden itibaren bir motorlu araç devir işleminde kimlik kartlarıyla birlikte şahsın ve/veya vekaletnameyle yetkilendirdikleri vekilleri vasıtasıyla; tüzel kişiler ise şirket onay belgeleri ve direktörler kurulu yetki belgesi ile birlikte yetkilendirdiği kişinin şahsen mukayyitlikte hazır bulunarak motorlu araç devretme müracaat formu imzalamaları gerekiyor.

Devretme müracaat formu 3 nüsha ve seri numarası içerecek şekilde kitapçık halinde basılacak ve motorlu araçlar mukayyitliğinin uygun göreceği kurum ve kuruluşlara tutanak ile zimmet edilecek.

Tek kopya olarak doldurulan mevcut araç devir formları 1 Mart 2020 tarihinden sonra kullanılmayacağından dolayı araç devirlerini mevcut tek kopya devir formu ile yapan kişilerin 1 Mart 2020’ye kadar Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Söz konusu tarihten sonra tek kopya olarak doldurulan Araç Devir Formları ile işlem yapılmayacak.




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