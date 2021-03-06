Araç dereye uçtu

6.3.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Okan TEVİ (E-37), yönetimindeki GV 101 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce sola savulduktan sonra köprü korkuluklarına çarpıp yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.