Bilim insanları ortaya koydu: Avcılardaki çeşitlilik kaplumbağaların üremesini kolaylaştırıyor

Araştırma ekibinden Wen-San Huang, avcılar arasındaki etkileşimlere ilgisinin 1997’de Orkide Adası’ndaki kukri yılanlarının davranışlarını gözlemlerken başladığını söyledi. Huang, adada yaşayan sıçanların ve fare yılanlarının kaplumbağa yuvalarına girmediğini gördü. Ancak Tayvan anakarasında söz konusu hayvanlar kaplumbağaların yuvalarına giriyordu.

Hakemli bilim dergisi Proceedings of the Royal Society B’de yayımlanan çalışmada, sahildeki avcılar 20 yıldan uzun bir süre gözlemlendi. Hayvanlar kullanarak deneyler de yapıldı.

Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi’nden araştırmacılar, çalışmanın gözlem kısmında yumurtaların bulunduğu sahile ilk gelen avcının sıçanlar olduğunu tespit etti. Bu canlılar, kukri yılanları bölgeye ulaştığında geri çekildi.

Forbes’un haberine göre, bunun ardından kukri yılanları yumurtaları yemek için kumu kazmaya başlasa da fare yılanlarının saldırısına uğradı.

Araştırma ekibi deney kısmı içinse bahsi geçen hayvanları hem Orkide Adası’ndan hem de Tayvan anakarasından topladı. Daha sonra hayvanları bir süre bekleterek aç olmalarını sağladı. Avcılar daha sonra, kaplumbağa yumurtaların kuma gömüldüğü bir akvaryuma bırakıldı.