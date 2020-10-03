Apple’ın patent başvurusu ortaya çıktı: iPhonelar için kirli havayı tespit eden lazer

Bir patent başvurusuna göre Apple, havadaki tehlikeli partikülleri izlemek için lazer kullanan yeni bir telefon sensörü türü üzerinde çalışıyor.

“Taşınabilir elektronik cihazlar için partikül madde sensörleri” patenti; bir lazer dizisinin, cihazı çevreleyen havadaki zehirli gaz, polen ve zararlı olması muhtemel diğer elementlerin varlığını nasıl tespit edebileceğini anlatıyor.

Cupertino merkezli şirket piyasaya sürülmemiş ürünlerine dair yorum yapmasa da bu teknolojinin, kendine yeni nesil iPhone’larda veya geleceğin Apple Watch’unda yer edinmesi ihtimal dahilinde.

Patent, üç lazerli bir düzeneğin bu tip sensörlerde umumiyetle kullanılan hantal fanlara gerek kalmadan hava akışının hızını ve yönünü nasıl belirleyebileceğini açıklıyor.

Patentte, “Bu üç ışın bir ölçüm noktasında birleşebilir veya bazı örneklerde, gazla birlikte akan parçacıklı maddenin bağımsız ölçümlerini yapmak için farklı konumlarda birleşebilir” ifadeleri yer alıyor.

Sensörün başlıca kullanım alanı akıllı telefon ve akıllı saatler olsa da patent, sensörün diğer bilgisayarlar ve giyilebilir cihazlar gibi çeşitli teknolojilerle de çalışabileceğinden bahsediyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi’nin Temmuz’da tescil ettiği ama daha salı günü yayımlanan patente göre “diğer uygulamalarda söz konusu elektronik cihaz; bir dizüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, biraz daha küçük taşınabilir bir cihaz (mesela kol saati benzeri, askılı veya diğer giyilebilir cihazlar ya da minyatür cihazlar), ortam yürütücüsü, oyun cihazı, navigasyon cihazı, fitness cihazı veya başka elektronik ekipmanlar olabilir.”

Tamamlayıcı bir uygulama da kullanıcıyı güncel hava kalitesi raporlarıyla bilgilendirebilir ve endişelenecek bir durum olması halinde onları uyarabilir.