Apple’dan ses kalitesini yükseltecek yeni patent

Apple tarafından alınan yeni bir patent, sanal akustik sistemi aracılığıyla MacBook kullanıcılarının ses kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni sistemle, kullanıcıların ‘orada olma’ deneyimi zenginleşecek.

Patent alma konusunda liderlerden olan Apple, 2020 yılına da yeni patent haklarıyla giriyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından Apple’a 60 yeni patent hakkı verilirken bunlardan bir tanesi MacBook kullanıcılarının ses deneyimiyle ilgili.

Apple dizüstü bilgisayarlarındaki ses kalitesini artıracak yeni patent, sanal akustik sistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Sanal akustik sistemi, kullanıcılarda seslerin doğrudan bir biçimde hoparlörden değil, iç ya da dış mekanlardan kaynaklandığı illüzyonunu yaratıyor. Sanal akustik için ses sinyali işlemesi, sinema, spor ya da video oyunları deneyimini zenginleştirebilir ve ‘orada olma’ hissini yaratabilir.

İşlem, ses sinyali işlemesini en az üç ayrı yola ayırıyor. Bu, sağ ve sol hoparlörlere ayrılan işlemden farklılık anlamına geliyor. Sistem ile üç ayrı sinyale dağılan ses sinyalinin her biri ayrı etkiler uyandırabilecek. Bu üç ses sinyali zinciri, en sonunda sağ ve sol olmak üzere iki ayrı sinyalde birleşecek. Yeni işlemle birlikte, parazit de ses engelleyicilerin çalışma prensibine benzer şekilde ortadan kalkacak.

Bununla birlikte patentle ilgili bazı haberler, zenginleştirilmiş ya da sanal gerçekliğe pantentin hiçbir yerinde değinilmediğine dikkat çekiyor. Patentlere eşlik eden çizimlerde, sanal gerçeklik ya da zenginleştirilmiş gerçeklik başlığı giymiş kullanıcılara rastlanmıyor. Yeni patentin basitçe, sanal ve dijital olarak oluşturulmuş çevresel ses düzeni aracılığıyla akustik deneyimi zenginleştirmek için dijital işlemenin bir yolu olduğu düşünülüyor. MacBook’ta oynanan oyunlar, Apple TV+ ve spor içeriklerinde kullanıcıların yeni işlemle karşılaşabileceği konuşuluyor.

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan bir başka patentte Apple’ın yeni bir cihazı görülüyor. Patentte yer alan çizimlerde tamamen dokunmatik yüzeyden oluşan bir ekran görülse de ekranın yanlarında kenarlıklar gözüküyor. Çizimden elde edilen render’larda güç tuşuyla birlikte ses açma kapama tuşu ve ses kontrol tuşları bulunuyor. Fakat cihazda herhangi bir ön kamera görünmüyor.