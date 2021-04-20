Dünya

Apple, Yeni ürünlerinin lansmanını bugün yapılacak

20 Nisan 2021
apple





Teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin lansmanını bu akşam TSİ 20.00’da gerçekleştireceğini açıkladı. Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşecek olan etkinlikte Apple, yeni ürün ve servislerini tanıtacak. Ipad modellerinin damga vurması beklenen etkinlikte ilk kez iPhone yazılım sistemi iOS 14.5’ten emareler kullanıcılara sunulacak. İşte Apple Spring adı verilen etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler ve yenilikler…





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20 Nisan 2021


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