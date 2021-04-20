Apple, Yeni ürünlerinin lansmanını bugün yapılacak

IPAD MODELLERİNİN DAMGA VURMASI BEKLENİYOR

Sızan bilgilerin en başında, bu akşamki Apple Spring etkinliğinde yeni iPad modelleri, Daha ucuz bir AirPods, Apple Pencil ve AirTags modellerinin tanıtılması bekleniyor.

IMac ve akıllı gözlük ile ilgili dedikoduların olduğu etkinlikte Apple, iPhone modellerinde önümüzdeki dönemde kullanılacak yazılım sistemi iOS 14.5’i ilk kez görücüye çıkaracak.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasının ünlü isimlerinin sızdırdığı bilgilerde bu akşamki etkinlikte Apple, kullanıcılarına 2 iPad bir de iPad Mini modelinin yenilenmiş versiyonlarını sunacak.

EKRAN BOYUTLARI YENİLENİYOR

Ipad modelinde iki farklı ekran boyutuyla kullanıcılarının karşısına çıkması beklenen Apple’ın, yeni tanıtılacak iPad Pro’da 12.9 ve 11 inç ekranlara yer vermesi bekleniyor.

Ipad Mini modelinde ekran boyutunu büyütmeye karar veren Apple, daha önce kullandığı 7.9 inçlik ekran yerine 8.4 inçlik bir ekrana geçiş yapacak.

EKRAN TEKNOLOJİSİ

Tanıtılacak 3 yeni Ipad modelinde ekran teknolojisinde mini-LED ekran kullanacak olan Apple’ın Ipad modellerini önceki modellere göre daha kalın hale getirileceği yüksek sesle dile getirilen diğer yenilikler arasında yer alıyor.

PERFORMANS ARTIYOR

3 yeni iPad modelinin tanıtılacağı etkinlikte tabletlerin performansının da artırılacağı bildirilirken Apple tarafından geliştirilen yeni çip modellerinin cihazlara entegre edilmesi bekleniyor.

YENİ NESİL APPLE PENCİL SUNULACAK

Etkinlik ile ilgili sızdırılan diğer bilgilerde Apple’ın bugün yeni nesil Apple Pencil modelini de kullanıcılara sunması bekleniyor.

Uzun süredir hakkında birçok dedikodu ortaya atılan Apple Pencil’ın 3’üncü nesil modelinin kullanıcılara sunulması beklenirken, bu akşam yeni nesil kalemin birçok yeni özelliğinin kullanıcılara sunulması bekleniyor.

APPLE TV VE KUMANDASININ TANITILMASI BEKLENİYOR

Saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikte her geçen gün kullanımı artan ve geleceğin teknolojileri arasında yer alan Apple TV ile ilgili de yeni özelliklerin tanıtılması bekleniyor.

Etkinlikte Apple TV’nin ekran yenileme hızının 120Hz hıza çıkarılması beklenirken Apple’ın yeni uzaktan kumandasında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Kumandanın daha da geliştirilmesi beklenirken ‘Find My’ özelliğinin eklenmesi bekleniyor.

DAHA UCUZ AİRPODS KULAKLIK TANITILABİLİR

Bu akşamki etkinlikte dünya çapında büyük ilgi gören ve her geçen gün popülaritesini artıran AirPods kulaklıklarla ilgili yeni bir ürünün de tanıtılması bekleniyor.

Son dönemde sızan bilgilerde Apple’ın son dönemde çok rağbet gören kulaklığı AirPods’un yeni modelini sunacağı, ürünün AirPods Pro’nun birçok özelliğine sahip olacağı konuşuluyor.

AirPods Pro’dan daha uygun bir fiyata sunulması beklenen kulaklığın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

IMAC RENKLENECEK

Apple’ın masaüstü bilgisayarı iMac ile ilgili de birçok dedikodu ortada dolaşırken, bu akşamki etkinlikte bu cihazların renklendirilmiş sürümlerinin tanıtılması bekleniyor.

Yaklaşık 9 yıldır tasarımında değişikliğe gidilmeyen iMac ile ilgili uzun süre sonra değişikliğe gitmesi beklenen Apple’ın iMac ile ilgili başka neler yapacağı ile ilgili bilgiler sır gibi saklanıyor.

YENİ YAZILIM GÖSTERİLECEK

Apple, bu akşam iPhone cihazlarında kullanılan iOS işletim sisteminin yeni halini kullanıcılara sunacak. IOS 14.5 sürümünü tanıtması beklenen Apple’ın kullanıcılarına yeni özellikler tanıtması beklenirken en önemli özelliğin maske takarken Face ID özelliğinin kullanıma geçmesi olarak belirtiliyor.

AKILLI GÖZLÜK VE AİRTAGS

Teknoloji dünyasında sızan bilgilere göre Apple’ın bu akşamki etkinlikte düşük bir ihtimal olarak Çok AR tabanlı akıllı gözlüklerinden bahsetmesi bekleniyor.

Bununla birlikte diğer düşük ihtimal de Apple’ın konum takip cihazı AirTags’i tanıtabileceği bildiriliyor.