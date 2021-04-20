AB’den Batı Balkanlar’a 651 bin doz Covid-19 aşısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, aşılar AB’nin mali kaynağıyla temin edilecek ve Avusturya tarafından teslim edilecek. Aşıların teslimatı mayısta başlayacak ve ağustosa kadar sürecek.

Arnavutluk’a 145 bin, Kosova’ya 95 bin, Kuzey Makedonya’ya 119 bin, Sırbistan’a 36 bin, Karadağ’a 42 bin ve Bosna Hersek’e 214 bin doz aşı gönderilecek.

“AB küresel anlamdaki kıtlığa rağmen Batı Balkanlar’a aşı gönderecek“

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, “Batı Balkanlar’da sağlık çalışanlarının ve hassas toplum gruplarının aşılanmasını sağlayacak dozları temin ettiğimiz için mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği, yardımımızı bekleyen bölgedeki ortaklarının yanındadır” dedi.

AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de salgının başından beri Batı Balkan ülkelerine yardım ettiklerini, AB’nin küresel anlamdaki kıtlığa rağmen Batı Balkanlar’a aşı göndereceğini vurguladı.