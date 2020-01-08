Apple, gece modu fotoğraf yarışmasını duyurdu

Apple, tıpkı geçtiğimiz senenin ocak ayında yaptığı gibi bu sene de bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Bu seneki fotoğraf yarışmasının konsepti ise fotoğrafların iPhone’un Gece Modu özelliğinde çekilmiş olması.

Yeni bir yıla girdik ve yeni yılla birlikte teknoloji şirketleri, kullanıcılarına yenilikler sunmaya başladı. Bu şirketlerden bir tanesi de teknoloji dünyasının devlerinden Apple. ABD merkezli teknoloji devi, bir yarışma başlattı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları, Apple’ın düzenlediği bu Night Mode (Gece Modu) fotoğraf yarışmasına katılabilecek.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri; kamera, fotoğraf çekilecek olan ortamdaki düşük ışığı fark ettiğinde otomatik olarak Gece Modu özelliğini aktif ediyor. Bu özellik aktifleştiğinde, ekranın üst tarafında bulunan hilal şeklindeki ay ikonu sarı renge bürünüyor.

Gece Modu fotoğraf yarışması

Apple, katılımları bugünden itibaren kabul etmeye başlayacak. Son katılım günü ise 29 Ocak olarak belirlendi. Katılım gösteren fotoğrafları 10 jüri üyesi değerlendirecek ve kazanan 5 fotoğraf, 4 Mart günü açıklanacak. Yarışmaya katılabilmeniz için 18 yaşında veya 18 yaşının üstünde olmanız gerekiyor. Ayrıca Apple çalışanları bu yarışmaya katılamıyor.

Apple, katılım şartlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Apple’ın Fotoğraflar uygulamasıyla ve üçüncü parti uygulama veya yazılımlarla yapılan düzenlemelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirtti. Ancak fotoğraflar üzerinde herhangi bir oynama yapıldıysa, hangi uygulamaların ya da filtrelerin kullanıldığının fotoğrafta altyazı olarak ya da yorumlarda belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca iPhone 11, iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max’in gece moduyla 20 Eylül’den sonra çekilmiş olan fotoğraflar da değerlendirmeye alınıyor.

Kazanan fotoğraflar Apple’ın internet sitesinde, Instagram, Twitter, WeChat ve Weibo sayfalarından paylaşılarak duyurulacak. Fotoğraflar; billboardlarda, reklamlarda, Apple Mağazaları’nda ya da üçüncü parti fotoğraf sergilerinde boy gösterebilecek. Apple, pazarlamada kullanılacak fotoğrafları çeken kişilere lisanslama ücretinin ödeneceğini de belirtti.

Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken şey ise Instagram ve Twitter üzerinden #ShotoniPhone ve #NightmodeChallenge etiketlerini kullanarak Gece Modu’nda çekilmiş fotoğraflarınızı paylaşmak. Apple, ayrıca fotoğrafın hangi iPhone modeliyle çekildiğinin de fotoğraf içerisinde altyazı ile belirtilmesi gerektiğini açıkladı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için ise [email protected] e posta adresi vasıtasıyla başvurabilirsiniz. Dosya formatının ise “isim_soyisim_nightmode_iphonemodeli” şeklinde olması gerekiyor.