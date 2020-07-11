Spor
APOEL’de oynayan futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta dün, biri APOEL futbolcusu olan üç yeni koronavirüs vakası saptandığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün, 24 saat içerisinde yapılan 1247 test kapsamında, 3 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 1013’e ulaştığını yazdı.
Haberde, diğer iki vakanın kendi isteğiyle test yaptırdıkları ve yakın geçmişte seyahat ettikleri belirtildi.
APOEL Futbolcusunun ise Sırbistan’da olduğu ve 7 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a döndüğü kaydedildi.