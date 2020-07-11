APOEL’de oynayan futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta dün, biri APOEL futbolcusu olan üç yeni koronavirüs vakası saptandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün, 24 saat içerisinde yapılan 1247 test kapsamında, 3 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 1013’e ulaştığını yazdı.

Haberde, diğer iki vakanın kendi isteğiyle test yaptırdıkları ve yakın geçmişte seyahat ettikleri belirtildi.

APOEL Futbolcusunun ise Sırbistan’da olduğu ve 7 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a döndüğü kaydedildi.