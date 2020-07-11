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Eskiden kurşunla sustururlardı şimdi parayla

11 Temmuz 2020
Başaran Düzgün
Başaran Düzgün

Özgür basının bu halk için gerekliliğinden söz etmeye yüzü olmayanların basın özgürlüğünden dem vuran nutuklar attığı, açıklamalar yaptığı bir “basın” gününden daha geçiyoruz.
Bizim söylemlerimiz kulak ardı ediliyor da dünyasal ölçekte basın özgürlüğü skalasında geri kalmış ülkeler liginde oluşumuz da etkilemiyor bu yüzsüzleri.
Ve bir şeyler yapmak için kıllarını kıpırdatmıyorlar.
Çünkü kurdukları düzen her geçen gün yerleşiyor.
Kumar baronlarının kollarında, kumar baronlarının he geçen gün daha fazla satın aldığı yayın organlarında boy göstermek yetiyor onlara.
Bir de sahibinin sesi haline getirdikleri TAK ile BRT.
Gerisi yaşamasa da olur.
Zaten yaşatmamak için yemin etmişçesine uğraşıyorlar bağımsız basın ile.
Teşviklerden beslenen sözde turizmcilerden aldıkları destek ile her türlüsünü yapıyorlar.
Covid’in de yardımı ile medyanın finansal özgürlüğünü ortadan kaldırıp sonuçta yok olmasını sağlamaya çalışıyorlar.

*

Kıbrıs Türk basını tarihinin en zor günlerinden geçiyor.
Bu ülkenin vesayet altındaki demokrasisinde bile kıt kanaat koşullarına reğmen direnen gazetecilerin bir bir ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Müesses düzen ve ondan beslenenler geçmişte kurşun sıkarak bunu yapıyorlardı, şimdilerde ise ekonomik açıdan yok etmeye çalışarak.
Mali açıdan iğdiş edilmiş, dolayısı ile okuyucusuna / izleyicisine ulaşamaz hale getirilmiş ve o çerçevede güdükleşmiş bir medya düzenidir istenen.
Niye biliyor musunuz?
Bu halk habersiz-bilgisiz kalsın, kör ve sağır bir sürü haline gelsin, yapılanları ya görüp-duymasın dolayısı ile tepki veremesin ya da avuçlarını patlatırcasına alkışlasın.
Başınızı Kuzey yönüne çevirirseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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