Türkiye’den altı ayda sadece 54 milyon TL geldi !!!

UBP-HP Hükümetinin Mayıs ayında Türkiye ile imzalanan protokol sonrası halka “umut” pompalayarak, “para gelecek rahat edeceğiz” söyleminin sadece bir yalandan ibaret olduğu, Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Haziran ayı Genel Gelir Gider raporunda açıkça ortaya çıkmıştır.

Haziran ayı sonu itibariyle resmi verilere göre Türkiye’den altı ayda gelen paranın sadece Şubat ayı içerisinde savunma giderlerini karşılamak üzere gönderilen 54 Milyon TL olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere KKTC’de her yıl Bütçe Yasa Tasarısına son hali verilmeden önce Maliye Bakanlığı ile TC yetkilileri toplantılar yapar, tamamen ülkemizdeki siyasi iradenin dışında, tüm mükellefiyetinin Türkiye’nin üstleneceği şekilde Savunma Giderleri kalemi belirlenir. Bu gider kaleminin mükellefiyetinin tamamen TC’ye ait olması sebebiyle hiçbir hükümet dönemi bu kaleme konulan rakama itiraz edilmez ve bütçede yer alır.

2020 Yılı KKTC Bütçesine baktığımızda Savunma Giderlerindeki miktarın bir önceki yıla göre %44 artırıldığını yani 450 Milyon TL’den 650 Milyon TL’ye çıkarıldığını görmekteyiz. Hem de diğer tüm kalemlerde kesinti ve tasarruf yapılırken. E ne de olsa parası bizden çıkmayacak diyerek itiraz eden de olmuyor zaten.

Ama gelin görün ki pratik öyle gelişmiyor. TC’nin 2020 yılında karşılıksız ve şartsız savunma giderleri için vereceğini taahhüt ettiği 650 milyon TL’ye binaen aylık 54 Milyon TL’den Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ayları için KKTC’ye yollaması gereken rakam 324 Milyon TL iken bugüne kadar 6 ayda sadece 54 Milyon TL göndermiştir. Yani giderini kendisinin belirlediği rakamdan 270 Milyon TL eksik göndermiştir. Reel sektörün desteklenmesi, kamu maliyesinin desteklenmesi, yatırımlar için ise 0 TL gönderilmiştir.

Peki geriye kalan savunma giderlerini kim mi ödedi ? Tabii ki KKTC halkı kendi cebinden ödedi.

Bugün yine Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine baktığımızda Haziran sonu itibariyle bütçe açığımız 159 Milyon TL olup savunma giderleri için kendi gelirlerimizle ödediğimiz rakam ise 177 Milyon TL’dir.

Eğer Türkiye Cumhuriyeti, giderini kendisinin belirleyip, şartsız ve karşılıksız ödemeyi taahhüt ettiği savunma harcamalarını değil sadece şu ana kadar ödemesi yapılan savunma giderleri için parayı ödese, bu Korona sürecinde bütçemiz değil eksi, artı 18 Milyon TL verecek ve özel sektör çalışanları ile işverenlere de çok daha fazla katkılar yapılabilecektir.

Peki ille de para mı gelmeli ? Tabii HAYIR !

O zaman ne yapacağız ?

Yapacağımız şey siyaseten, ekonomi politikası olarak ne yapacağımıza karar vermemiz gerektiğidir.

Türkiye’den bir kaynak gelmeyecekse ve/veya gönderilmeyecekse biz de bütçemizi taahhütlere göre değil kendi gelirlerimize göre ayarlayacağız, ülke varlıklarımızın elden çıkarılmasına yönelik protokoller imzalamayacağız ve siyasi irademizi de gasp ettirmeyeceğiz.

Rakamlara bakıldığı zaman da görülmektedir ki Türkiye’den bir kaynak gelmeden de bu ülkede bütçe dengesi sağlanıp yatırımlar gayet rahat yapılabilir.

Takdir okuyucunundur…