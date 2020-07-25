Dünya

Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı

25 Temmuz 2020
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Almanya’nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir çocuğun ise yaralandığını açıkladı. Tanıklar, uçağın kazadan kısa bir süre önce bir sıcak hava balonu ile çarpıştığını söylediler.

HAVADA KAZA YAŞANDI

Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Tanıklar yerel basına, uçağın kazadan kısa bir süre önce sıcak hava balonu ile çarpıştığını söylediler. Bu öğleden sonra meydana gelen olaydan sonra apartman kompleksinin çatısı yıkıldı


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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