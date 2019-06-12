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Antoine Griezmann Barcelona’da!

12 Haziran 2019
Antoine Griezmann

Atletico Madrid CEO’su Gil Marin, 28 yaşındaki Fransız yıldız Antoine Griezmann’ın önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceğini açıkladı.

Atletico Madrid‘den ayrılacağını duyuran Fransız yıldız Antoine Griezmann‘ın yeni durağı belli oldu.

Atletico Madrid CEO’su Angel Gil Marin, Fransız yıldız Antoine Griezmann’ın transferi için Barcelona ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Transferle ilgili konuşan Marin, “Mart ayından bu yana Griezmann’ın Barcelona’ya gideceğini biliyorduk.” dedi.

İsmi Paris Saint-Germain ve Manchester United ile de anılan 28 yaşındaki Griezmann için Barcelona’nın 200 milyon Euro’yu gözden çıkarağı iddia edildi.

İspanyol ekibiyle geçirdiği 5 sezonda 256 maçta forma giyen Griezmann 133 gol atıp 50 asist yaptı. Fransız yıldız, Atletico formasıyla UEFA Avrupa Ligi, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşadı.

Antoine Griezmann

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