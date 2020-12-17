Antarktika’da son 3 ayda 30 bin deprem

Güney yarım kürenin en güneyinde yer alan ve yüzde 98’inin buzla kaplı olduğu bilinen Antarktika kıtasında son dönemde sismik aktiviteler olağanın üstünde arttı. Şili Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre en büyüğü 6 şiddetinde olmak üzere 30 bin deprem olduğu açıklandı.

96 KİLOMETRELİK ALANDA 30 BİNDEN FAZLA DEPREM

Şili Üniversitesi’nin Ulusal Sismoloji Merkezi’nden bilim insanları, Güney Shetland Adaları ile Antarktika Yarımadası arasındaki yaklaşık 96 kilometrelik alanda, Bransfield Boğazı’ndaki 6 büyüklüğündeki deprem başta olmak üzere 30 binin üzerinde deprem tespit ettiklerini açıkladı.