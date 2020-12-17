Antarktika’da son 3 ayda 30 bin deprem

Güney yarım kürenin en güneyinde yer alan Antarktika kıtasında son dönemde sismik aktivitelerdeki artış bilim insanların dikkatini çekti. Şili Üniversitesi’nden bilim insanları, Antarktika’da son üç ayda 30 binin üzerinde deprem kaydedildiğini açıkladı. Meydana gelen depremlerin en büyüğünün 6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Bransfield Boğazı’nın yakınında bulunan tektonik plaka ve mikro plaklarda sık sık deprem tespit edildiği belirtilirken Şili Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Depremlerin alansal ve zamana bağlı olarak dağılımı incelendiğinde özellikle Eylül ayında günde binden fazla deprem tespit ettiğimiz günler oldu” ifadeleri kullanıldı.
BOĞAZ 15 SANTİMETRE GENİŞLİYOR
Yapılan açıklamada, “Sarsıntılar o kadar sıklaştı ki önceden yılda 7-8 milimetre genişleyen boğaz, şu anda yılda 15 santimetre genişliyor” ifadeleri kullanılırken araştırmayı gerçekleştiren Sergio Barrientos, “Bu 20 kat artışı ifade ediyor ve bu durum Shetland Adaları’nın Antarktika yarımadasından daha hızlı ayrıldığını gösteriyor” dedi.
Antarktika, dünya üzerinde en hızlı ısınan bölgelerden biri olarak dikkat çekerken bilim insanları, değişen iklimin buzdağları ve buzullar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Santiago Üniversitesi’nden iklim bilimci Raul Cordero ise yaptığı açıklamada, sarsıntıların bölgedeki buzulları nasıl etkileyebileceğinin henüz net olmadığını belirtti. Kaynak: NTV