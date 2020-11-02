Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Süper Lig’de Antalyaspor’un konuğu olan Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor’da 45. dakikada Jahovic kırmızı kart görürken Fenerbahçe’de ise 90+6’da Sinan Gümüş atıldı. Sarı-lacivertlilerin maçta üç şutu direkten döndü. Penaltıyı gole çeviren Diego Perotti ilk maçında golle buluştu.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor’un konuğu oldu.

Kontrollü başlayan maçın ilk yarısında Fenerbahçe daha baskılı bir oyun ortaya koydu ancak skor tabelası değişmedi.

Antalyaspor’un Kuzey Makedonyalı golcüsü Adis Jahovic, 45. dakikada Serdar Aziz’e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Ancak hakem VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle biterken Antalyaspor ikinci yarıyı 10 kişi tamamladı.

İkinci yarıda goller üst üste geldi

Fenerbahçe maçın ikinci yarısına 10 kişi rakibi karşısında baskılı başladı. Sarı-lacivertliler 49. dakikada Ozan Tufan’ın vuruşuyla golü buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti.

52. dakikada ise Antalyaspor, Alman yıldızı Lukas Podolski ile güldü. Deneyimli futbolcu şık vuruşunda topu filelere göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe direkleri dövdü

Skora eşitlik geldikten sonra Fenerbahçe rakip kaleyi ablukaya aldı.Üst üste ataklarla gol arayan sarı-lacivertlilerde 58. dakikada Pelkas’ın kafa vuruşu direkten döndü. 60. dakikada ise Luiz Gustavo’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yine direğe takıldı. 82. dakikada ise Papiss Cisse’nin vuruşu yine direkten döndü.

Maçın son dakikalarında baskısını sürdüren Fenerbahçe penaltı kazandı. Jose Sosa’nın yerine oyuna giren ve sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Diego Perotti’nin penaltı vuruşu 84. dakikada golle sonuçlandı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 2-1’lik galibiyet ve üç puanla ayrıldı.

Fenerbahçe’de oyuna sonradan giren Sinan Gümüş 90+6. dakikada gördüğü üst üste iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 17’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.