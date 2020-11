Kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğu ortaya çıktı

Yapay tatlandırıcılı içecekler, şekerli içeceklere daha sağlıklı bir alternatif olmayabilir.

“Diyet” olarak da bilinen yapay tatlandırıcılı içeceklerin kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğu tespit edildi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan yeni araştırmaya 100 binden fazla yetişkin katıldı.

2009’dan beri süren çalışmanın parçası olan araştırmaya katılanlar şekerli ya da yapay tatlandırıcılı meşrubatları “hiç içmeyenler”, “az içenler” ve “çok içenler” şeklinde üç gruba ayrıldı.

“Şekerli meşrubatlar” kategorisinde en az yüzde 5 şeker ve yüzde 100 meyve suyu içeren şuruplar, alkolsüz içecekler ve meyve suları bulunuyor.

“Yapay tatlandırıcılı meşrubatlar” kategorisindeyse aspartam ya da sukraloz gibi besleyici olmayan yapay tatlandırıcılar ve stevia gibi doğal tatlandırıcılar var.

Yüzde 20 artış

2011-2019 yılları arasındaki takiplerde, şekerli ve yapay tatlandırıcılı meşrubat tüketimi ayrı şekilde ilk defa “felç, geçici iskemik atak, miyokard infraktüsü, akut koroner sendromlar ve anjiyoplasti” görülen vakalarla kıyaslandı.

Yapay tatlandırıcılı meşrubatları çok içenlerin hiç içmeyenlere kıyasla kardiyovasküler rahatsızlığa yakalanma ihtimallerinin yüzde 20 arttığı gözlemlendi.

Şekerli meşrubatları çok tüketenlerle hiç tüketmeyenler arasında da benzer bir oran tespit edildi.

Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden doktora öğrencisi ve beslenme epidemiyolojisi araştırma ekibinin üyesi Eloi Chazelas, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

Araştırmamız yapay tatlandırıcılı meşrubatların şekerli meşrubatlara sağlıklı bir alternatif olmadığını gösteriyor. Veriler şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerin vergilendirilmesi, etiketlenmesi ve dolaşımına dair tartışmaları da hareketlendirebilir.

Öte yandan araştırmacılar, sonuçlar arasında yalnızca bir bağ bulunduğunu, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını belirtti.