Anket: Ukraynalıların yüzde 92’si 2030’a kadar AB’ye girmek istiyor

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün yaptığı ankete göre Ukraynalıların yüzde 92’si 2030’a kadar Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinin tamamlanmasını istiyor.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Ulusal Demokrasi Enstitüsü adına gerçekleştirilen çalışmada, 4 – 16 Ocak’ta 2 bin 508 kişiyle telefon aracılığıyla yapılan anketin sonuçlarına yer verildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 92’si ülkelerinin 2030’a kadar AB üyesi olmasını istediğini söyledi. Öte yandan bu görüşte olanların oranı, geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan savaştan önce Aralık 2021’de yapılan ankette yüzde 67’ydi.

Ülkelerinin NATO’ya üye olmasını istediğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 86 oldu. Savaştan önce bu yüzde 59’du.

Ayrıca ankette, Rusya’yla barış için masaya oturulması gerektiğini düşünenlerin sayısında da ciddi bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Buna göre barış görüşmelerini destekleyenlerin oranı mayısta yüzde 59’ken, bu ağustosta yüzde 55’e, ocaktaysa yüzde 29’a geriledi.

Barış yapılmasına karşı çıkanların sayısı da arttı. Rusya’yla barış istemeyenlerin oranı mayısta yüzde 37’yken, ağustosta yüzde 52, ocaktaysa yüzde 66 oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin savaşın başından beri ülkeyi çok iyi yönettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 61 olurken, liderin süreci çok kötü götürdüğünü belirtenlerse sadece yüzde 1’de kaldı.

Katılımcılar arasından Ukrayna’nın geleceğine çok iyimser baktığını söyleyenlerin oranı yüzde 54, kötümser kalmak yerine iyimserliği seçtiğini belirtenlerin oranı da yüzde 35 oldu.

Ukrayna’nın AB’ye katılım için resmi başvuru belgesi, savaşın başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat’ta imzalanmıştı. 23 Haziran’da da Ukrayna’ya aday ülke statüsü verilmişti. Ülkenin ne zaman birliğe tam üye olarak kabul edileceğiyse henüz belli değil. Benzer şekilde Ukrayna’nın NATO’ya katılma süreci de devam ediyor.

Independent Türkçe, Euractiv, AA