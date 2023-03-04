Biden ve Scholz Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Biden ve Scholz Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Ukrayna’ya verilen desteği masaya yatırdı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile başkent Washington’a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz’un Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel meseleleri ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, ABD ile Almanya arasındaki güçlü ilişkileri teyit etmek için bir araya geldikleri belirtilen liderlerin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümünde Ukrayna’ya verilen güvenlik, insani, ekonomik ve siyasi desteğe yönelik devam eden çabaları masaya yatırdıkları aktarıldı.


 

Görüşmede, Ukrayna halkı ile küresel dayanışmayı sürdürmenin öneminin de gündeme geldiği kaydedilen açıklamada, “(Liderler) gerektiği sürece Rusya’ya, saldırganlığının bedelini ödetme taahhüdünü yinelediler.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Biden ve Scholz’un diğer küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulundukları belirtildi.

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Tags:ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz
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