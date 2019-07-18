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Anka, “Kendi işimin hizmetçisiyim”

18 Temmuz 2019

MÜZİK VE İŞ BİR ARADA:
“Hikaye” isimli şarkısına yaptığı kliple çok ilgi gören ve cesur olarak değerlendiren Nil Anka, dünya standartlarında iş yapmaya devam edeceğim dedi. Kendi işinin hizmetçisi olacağını söyleyen Anka, Kendi firmasının yurtiçi ve yurt dışında birçok organizasyonlar yaparak iş kadınlığına devam ederken çalışmalarını da sürdüreceğini söylüyor

 

 

“Hikaye” isimli şarkısına klip çeken Türkiye’nin başarılı şarkıcılarından Nil Anka, yönetmenliğini Ali Engin ile birlikte yaptığı klip çekiminin tüm prodüksiyon ve çekim organizasyonunun tamamını kendi adını taşıyan firmasından yaptı.

 

Hem müzik hem de iş kadını
Kendi işinin hizmetçisi de olacağını söyleyen Anka, kimseden bir şey beklemeyip üretmeyi öğrendiğimden beri başarılarım daha çok olmaya başladı diyerek, kendi firmasının yurtiçi ve yurt dışında birçok organizasyonlar yaparak iş kadınlığına devam ederken müzik çalışmalarını da sürdüreceğini belirtti. Klibi çok ilgi gören ve cesur olarak değerlendiren Anka, dünya standartlarında iş yapmaya devam edeceğim dedi.

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