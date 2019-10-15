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Anestezi ameliyatın güvenli yapılabilmesi için gereklidir

15 Ekim 2019

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Sorumlusu Dr. Ayşe Güner Erpek, “Dünya Anestezi Günü” dolayısıyla anestezi mesleği üzerine bilgi vererek, mesleğin önemine dikkat çekti.

Anestezinin sadece ameliyatın neden olduğu ağrının ortadan kaldırılması olmadığının altını çizen Erpek, “Aynı zamanda solunum ve dolaşım gibi yaşamsal işlevlerin kontrol altında tutularak ameliyatın güvenli yapılabilmesi için gereklidir” dedi.

Dr. Erpek, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıl süre ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisası yapan uzman bir doktor tarafından anestezi uygulanabildiğini aktararak, anestezinin ameliyat öncesi, ameliyat süresi ve sonrasını da içine alan bir süreç olduğunu kaydetti.

Anestezistin görevinin sadece ameliyat için anestezi vermek (uyutmak) olmadığını dile getiren Erpek, “Anestezistin görevi aynı zamanda hastayı anesteziden çıkarmaktır (uyandırma)” dedi.

Dr. Erpek, genel, bölgesel ve lokal olmak üzere 3 çeşit anestezi bulunduğunu ifade ederek, “Genel anestezi hastanın anestezi altında bilincinin tam kapalı/şuursuz olmasıdır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar damardan veya solunum yoluyla verilebilir” şeklinde açıkladı.

Bölgesel anestezinin vücudun bir kısmının lokal anestezik adı verilen ilaçların ilgili sinirlere yakın yerlere uygulanarak uyuşturulması olduğunu belirten Erpek, “Bölgesel anestezi uygulamaları sırasında hastalar uyanıktır, fakat bir örtü ile ayrıldığından cerrahi alanı göremezler. Genellikle hastalara damar yolundan sakinleştirici ilaçlar verilerek “Sedasyon” dediğimiz hafif uyku hali oluşturulur. İlaçların etki süresi geçince, tüm fonksiyonlar normale döner” dedi.

Dr. Erpek, lokal anestezinin ise küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı alanın uyuşturulması olduğunu açıkladı.

Anestezistlerin ameliyathanenin gizli kahramanları olduğunu hatırlatan Erpek, “anestezistler ameliyat boyunca sizinle birliktedir, ameliyathanede cerrah emin ellerde olduğunu bilerek, bütün dikkatini kendi işine verir” şeklinde konuştu.

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