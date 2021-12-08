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ANAVATAN YAVRUVATAN DERKEN… (BU KEZ DE FAİZE YENİK DÜŞTÜK!)

8 Aralık 2021
Eşref Çetinel
Eşref Çetinel





1974’ler öncesinde henüz tılsım bozulmadıydı.                                                            Bir adımlık ötedeki Türkiye’ye “anavatan” derken anlamının kapsamında deniz deryalar misali “tarihi” olayların çağrışımları canlanırdı..



İngiliz sömürge idaresi ile Rum mezalimi arasında canımız çıkacak kadar sıkışmışlık yaşarken hep o büyük özlemin gerçekleşmesi umudundaydık..



Zaten bu  nedenle Anavatan-Yavruvatan diyorduk..  Gün gelecek “yavrusu anasına, anası yavrusuna kavuşacaktı..”                     VE Rum-Yunan sayesinde o beklenen gün de geldi kavuştuk da!

Ve gerçekten “tasada ve kıvançta” Anavatan Türkiye ile birdik, bütün olduk…                                                                                                                         ***

BU DUYGULARI 1974 öncesinde yaşadıktı..

NE VAR Kİ Mağusa kalebenti Namık Kemal’in yıllar  önce,   “vatan mahzun  millet mahzun”  şikâyetlerinde  anlamlaşan sızlanmasını yıllar sonra ve    bugünlerde bizim de  ayni kelamda seslendireceğimizi   hiç düşünmemiştik..

Oysa kaç zamandır mırıldanıyoruz: “Türkiye mahzun biz mahzun!”

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TUTUN ki Osmanlıdan gelen neslimizle hâlâ bu adada tutunma” mücadelesi veriyoruz..

Son durağımızla mekânımız da Kuzey Kıbrıs! Bundan ötesi ya Meis adası ya Türkiye..

…TABİ ki felaket tellallığına soyunmuş değiliz. Haşa, sümme haşa!

Fakat bu kaçıncı kriz, kaçıncı zor günler?

Ki vakti zamanında Anavatan Türkiye’nin maliyecileri  Türk lirasını sterlin değerindeki Rum parası karşısında kura tabi tutup    tedavüle sokarken  söz konusu Rum parasını rezil rüsva edeceklerini söylüyorlardı!

Kİ Erdoğan hâlâ ayni Türk paranın bu kez de “faizleriyle” oynamakta, faizsiz   bir Türkiye düşünde!

Tabi tutmadı! Orada bile tutmazken KKTC de nasıl tutacak?                                                                                  ***

BUNA karşılık ahdettik mi diyelim: “Anavatan Türkiye ile el ele gönül gönüle dolayısıyla neyse TC’de, aynisi KKTC’de de olacak…”                                                        NE VAR Kİ bu kez olan  Türk  lirasını  “faizsizlik” reformuna sokmak!  Desek dünya Mersine biz tersine ! Nitekim:                                                                  ***

SON haber geçen gün yayıldı: Dendi ki “ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz bankalardan alınan kredilerin zamanında ödenmesini de zorlaştırdı. Bu nedenle tahsili gecikmiş alacaklar 5 milyar TL’i aştı..”

YANİ NE? Gitgide Türkiye’ye daha çok bağlanıyoruz ama iki ulusal devlet hiyarerşisinde  olagelen  ittifaklar ve kalkınma programlarıyla değil..                                   Gelecekte tüm toplumca yedi sülalemizin bir araya gelip ödemeyeceği, ödenmesi gerektiği için acilen ödenmesi gerekeceği.. Tabi ki asla “ödeyemeyeceğimiz  için ipotek altına gireceğimiz… Uzar gider..

KISACA vatan mahzun biz mahzun…                                           ***

KISACA TAKILDIĞIM: “(BU SİSTEMLE OLMAYACAK!)

(Yarın gene yazacağım.) Eğer her yıl zırt pırt seçim yapacaksak…

Her seçim sonrasında bazen dört  siyasi partinin bir araya gelerek anca koalisyon hükümeti oluşturmaları mümkün olacaksa..

Her seçim sonucunda kurulan Hükümetle birlikte usulsüz istihdamlar ve  emekliye çıkanlar nedeniyle devlet hazinesi giderler yönünden biraz daha batacaksa..

Gelin bu sistemi değiştirin. Çekiverin (çok cici adıyla) şu parlamenter  denilen sistemin kuyruğunu, koyun yerine Başkanlık sistemini..

En azından milleti “erken seçimlerden” kurtarırsınız..



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8 Aralık 2021


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