Anastasiadis’in özel jetle seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne taşınıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arap şeyhine ait özel jetle yaptığı seyahatlere dair Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştaylığı’nın hazırladığı raporun, Meclis Denetleme Komitesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, komitenin 20 Şubat’ta toplanarak, Anastasiadis’in 2018-2019 yıllarında özel jetle yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürlerin inceleneceğini yazdı.

Haberde, bazı Rum milletvekillerinin, Anastasiadis’in yaptığı bu seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Kurumlar Komitesi’ne sevk edeceği de belirtildi.