Güney KıbrısKıbrısManşet

Anastasiadis’in özel jetle seyahatleri Meclis Denetleme Komitesi’ne taşınıyor

3 Şubat 2020

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arap şeyhine ait özel jetle yaptığı seyahatlere dair Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştaylığı’nın hazırladığı raporun, Meclis Denetleme Komitesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, komitenin 20 Şubat’ta toplanarak, Anastasiadis’in 2018-2019 yıllarında özel jetle yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürlerin inceleneceğini yazdı.

Haberde, bazı Rum milletvekillerinin, Anastasiadis’in yaptığı bu seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Kurumlar Komitesi’ne sevk edeceği de belirtildi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Vizyon 2035 Çalıştayı tamamlandı

Vizyon 2035 Çalıştayı tamamlandı

2 Şubat 2020
Photo of Tayland’da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

Tayland’da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

2 Şubat 2020
Photo of Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

2 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız

Erhürman: Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız

2 Şubat 2020
Photo of Maliye Bakanlığı Ocak ayında piyasaya 524 milyon TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı Ocak ayında piyasaya 524 milyon TL ödeme yaptı

2 Şubat 2020
Photo of Çeşitli vergi yasalarında artış öngören tasarılar hazırlandı

Çeşitli vergi yasalarında artış öngören tasarılar hazırlandı

2 Şubat 2020
Photo of İş kazası geçirenlere gelir artışı

İş kazası geçirenlere gelir artışı

2 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı

2 Şubat 2020
Photo of Bağımsızlık Yolu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya destek verecek

Bağımsızlık Yolu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya destek verecek

2 Şubat 2020
Photo of Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı

Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı

2 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı