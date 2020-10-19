Anastasiadis ve Tatar buluşma kararı aldı

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaparak seçimindeki başarıdan dolayı tebriklerini iletti.

Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Tatar’a ilk tanışma ve temas amacıyla en erken zamanda buluşma önerisinde bulundu ve teklifi karşı tarafça kabul edildi.

Kousios devamla, Anastasiadis BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasa geçerek iki liderin görüşme iradesini iletti. Bayan Spehar Lefkoşa’da BM evinde bu yöndeki gerekli düzenlemeleri yapmayı üstelendi.

Anastasiadis devamla, Mustafa Akıncı ile temasa geçerek kendisine şimdiye kadar yapılan işbirliğinden dolayı teşekkür etti ve iletişim içinde kalmayı önerdi.

Hükümet Sözcüsüne göre, Anastasiades Akıncı’dan Kıbrıs sorunun çözümü çabalarına yardımcı olmasını istedi. Akıncı, Kıbrıs’ta barış ve istikrarın hüküm sürmesi hedefiyle her zaman iki liderin çabalarının yanında bulunacağı güvencesi verdi.

Son olarak, Anastasiadis Akıncı’ya kişisel ve ailevi ve bundan sonraki hayatında mutluluklar ve başarıla diledi.