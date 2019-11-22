Anastasiadis ve Hristodulidis’ten Berlin görüşmesiyle ilgili açıklamalar

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Berlin görüşmesi ışığında açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Alithia gazetesi, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen Avrupa Halk Partisi (AHP) seçim kongresine katılan ve burada konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in “önümüzdeki Pazartesi günü Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü görüşmede olumlu bir sonuç elde edilmesine ilişkin güçlü irade ve kararlılığını yinelediğini” yazdı.

Konuşmasında, Avrupa Halk Partisi ailesine, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması konusundaki çabalarına yönelik tutarlı desteğinden ötürü içten şükranlarını da sunan Anastasiadis, “Bu desteğin, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz alanlarında sürdürdüğü gerginlikler ve meydan okumalarının ortasında, çok daha önemli bir hale geldiğini” öne sürdü.

Anastasiadis, sözlerinin devamında, “Türkiye’nin yasadışı eylemlerine rağmen, birkaç gün içerisinde Berlin’de BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Türk lideriyle yapılacak üçlü görüşmenin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına ilişkin güçlü irade ve kararlılığımı yinelemek istiyorum. Hedefim Kıbrıs sorununa, garantiler, yabancı askeri birlikler ve yabancı bağımlılıklar olmadan adayı yeniden birleştirecek bir çözüm bulunmasıdır” ifadelerini kullandı.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün RIK’e yaptığı açıklamada, Berlin görüşmesinde bazı olumlu sonuçlar ortaya çıkmasının mümkün olduğuna dair iyimserliğini dile getirdi. Hristodulidis, “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta bulunduğu zaman ele alınanlara, aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin başlatmak istediği yeni çabaya bir destek mesajı verilmesi için, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, özellikle de 5 daimi üyenin ortak yaklaşımına” atıfta bulundu.

“Buna paralel olarak, BM Genel Sekreteri’nin, herhangi bir netice ortaya çıkmasını arzu etmeksizin, bu tarz toplantılar yapmadığına” işaret eden Hristodulidis, “9 Ağustos görüşmesinde ele alınanlar konusunda bir altyapı olmasaydı, bu yeni çabanın başlamış olmayacağını” ileri sürdü.

Sözlerinin devamında “altyapı var” ifadesini kullanan Hristodulidis “(bunun) 9 Ağustos görüşmesinde tartışıldığını ve Sayın Lute’un hemen bunu izleyen birkaç gün içerisinde adaya gelmesiyle birlikte, özellikle ilk günlerde, referans şartlarında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu gördüklerini” iddia etti.

“Eğer netice yoksa, netice olmamasından sorumlu olanlardan söz edilmesi gerektiğini” söyleyen Rum bakan, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in niyetinin, bir netice ortaya çıkması olduğunu ve Berlin’e yalnızca bir akşam yemeği için gitmeyeceğini ifade etti.

Hristodulidis, Berlin’de referans şartlarıyla ilgili bir anlaşma ortaya çıkmasının mümkün olup olmadığı sorusuna yanıtında ise şunları söyledi:

“Anastasiadis’in amacının referans şartlarının iki lider ve BM Genel Sekreteri arasında ‘kilitlenmesi’ ve bunun akabinde, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i içerisindeki yasadışı faaliyetlerine son vermesi şartıyla, müzakerelerin yeniden başlayacağının ilan edileceği Crans Montana tipinde gayri resmi bir toplantı yapılması olduğunu”

Sözlerinin devamında “Ben size Rum Yönetimi başkanının hedefi ve arzusundan bahsedebilirim. Bunun haricinde, bunun yalnıza başkana bağlı olmadığını anlayınız” ifadesini kullanan Hristodulidis “ilerlemenin ne kadar büyük olacağının görüşme esnasında ortaya çıkacağını ve bu görüşmenin nihai neticesini tahmin edemeyeceklerini” belirtti.

“Hedefin bu olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin elbette yalnızca sohbet edilmesi için bir toplantı, akşam yemeği çağrısında bulunmadığını” savunan Hristodulidis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs’la ilgili konferansın toplanmasına yol açan şeyin 4 Haziran 2016 tarihli akşam yemeği olduğunu anımsatarak, kendisinin “tüm seçeneklerin açıkta olduğunu düşündüğünü” kaydetti.

“Özellikle sürecin nasıl devam edeceği konusunda, Türkiye’nin yaklaşımıyla ilgili zorluklar bulunduğu” öne süren Hristodulidis, atılacak bir sonraki adımların ne olacağının, Berlin’deki akşam yemeğinin tartışma konusunu teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Tüm Olasılıklar Açıkta” başlıklı haberinde, Berlin görüşmesi öncesinde, Kıbrıs sorunundaki tüm olasılıkların açıkta olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise gazetede yer alan açıklamasında “olumlu bir şey olmasaydı Jane Holl Lute’un adaya iki kez gelmeyeceğini ve BM Genel Sekreteri’nin de liderleri bir akşam yemeğine çağırmayacağını” savundu.

“Çabanın devam etmemesine dair problemlerin, Kıbrıs dışındaki müdahalelerden dolayı ortaya çıktığını” öne süren Hristodulidis, Berlin’e, hiçbir şey olmayacağını düşünerek gitmenin yanlış olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis’in de Berlin’e bu yaklaşımla gitmediğini kaydetti.

Anastasiadis’in tüm olasılıklara karşı hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri himayesindeki gayri resmi bir görüşmeye gitmemesi durumunda, bunun sebeplerini açıklaması gerekeceğini savundu.

Açıklamasında, ABD’ye yaptığı ziyaret ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine de değinen Hristodulidis, “Belirleyici bir konjonktürden” söz ederek, Berlin görüşmesinden önce BM Güvenlik Konseyi’nde bir görüşme yapılacağını da sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Pazartesi Akşamı Yapılacak Akşam Yemeğinde Yalnızca Üç Sandalye- Berlin’deki Üçlü Görüşme Süreciyle İlgili Bulmacanın Parçaları Tamamlanıyor” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonu raporuyla ilgili bilgilendirildiğini ve Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin BM Genel Sekreteri’nin çabalarına destek mesajı gönderdiğini yazdı.

Haravgi ise habere “Tüm Olasılıkların Açıkta Olduğu Üçlü Görüşme” başlığıyla yer verdi.

Gazeteler, Berlin’deki görüşmenin yapılacağı otelin tarihçesine de yer verdi.