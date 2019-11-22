Kıbrıs

Mağusa’da bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

22 Kasım 2019
narkotik

Gazimağusa’da, H.B’nin (E-30) kullanımındaki araçta yarım gram uyuşturucu bulundu ve H.B. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre,   Gazimağusa’da dün park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.B’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlıyı tutuklayan polis, soruşturmasına da devam ediyor.



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