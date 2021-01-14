ANASTASİADİS TOPU TACA ATIYOR

5 ARTI 1 gayrı-resmi toplantısı artık dönülmez yola girdi.

Tüm taraflar bu toplantının öneminin farkındalar. Tarafların verdiği beyanatların arasında, herkesin telaşı fark edilebilir.

Anastasiadis, Montana sürecinin başarısızlığa uğramasındaki tarihi rölünü örtmek için her gün yeni açıklamalar , yeni politikalar öne sürmeyi sürdürüyor. Ancak, özellikle AKEL’in açıklamaları, Anastasiadis’e olan güvenin daha da azalmasına yol açıyor.

Andros Kipriyanu açıklamasında, Montana sürecinde son toplantıya girilirken, Anastasiadis’in ekibinde olanlar tarafından, Rum ekiplerin VALİZLERİNİ TOPLAMALARININ istendiğini açıkladı.

Andros, bu uyarının, Rum tarafının BM toplantısına çözüm için değil, zamana oynamak için gittiğini anlatan bir uyarı olduğunu, sürecin çökmesine çalışanın Anastasiadis olduğunu göstermesi bakımından çok önemli olduğunu söylemektedir.

Türkiye masada İKİ DEVLETLİLİK konusunun da bulunmasını talep ederken, gerçekte Anastasiadis’i, samimi olup olmamada sınamaktadır.

Anastasiadis, federasyon temelinde , görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylerken, bu söylemini destekleyecek adımlar ATMAMAKTADIR.

Türkiye’yi, BM’yi ve Kuzey Kıbrıs tarafını, çözüm noktasında aktif hale getirmede kilit nokta, İKİ EŞİT KURUCU DEVLET kavramı ve tarafların iç sorunlarda kendi kendilerini yönetebilmeleridir.

Yine AKEL lideri Andros Kipriyanu, tarafların siyasal eşitliği konusunda Rum tarafının hiçbir adım atmamasını, başlayacak olan yeni süreçte, BAŞARISIZLIĞIN BAŞLANGICI olarak görmektedir.

Kuzey’e gelince, Kuzey Kıbrıs yetkililerinin İKİ EŞİT DEVLET söyleminin son günlerde şekil değiştirmeye başladığı görülmektedir.

UBP’nin Dış Politika’daki ağır topu Oğuzhan Hasipoğlu son açıklamasında İKİ DEVLET kavramına bir ekleme yaparaki DIŞTA TEK DEVLET’in olabileceğini açıkladı.

Zaten gerek Türkiye, gerekse Kuzey Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet yetkilileri, FEDERASYON kavramında, Rum tarafının 52 yıldır SAMİMİ DURMADIĞINI ifade ederek, İKİ DEVLETLİLİK politikalarına yönelmelerinin gerekçesini açıklamaktadır.

Anastasiadis, gerek AB’nin gerekse BM’nin, Rum tarafının uzlaşmaz politikalarını çok iyi gözlemlediğinin farkındadır.

Bu başlayacak YENİ SÜREÇ, eski süreçlerden çok farklı bir süreç olacaktır. Türkiye, perde arkasından, FEDERASYONA SON BİR ŞANS daha verebileceğini söylemektedir.

Anastasiadis ise GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER söylemiyle, Maraş’a karşılık Ercan Havaalanının açılmasını, Ankara Protokolünün uygulanması konusunda, Mağusa Limanının açılmasını ve Gaz konusunda EMANETÇİ HESAP açılmasını talep etmektedir.

Bu talepler, topu taca atmakla eşdeğerdir. Zamanında bu talepler Türk tarafınca Rum tarafına iletilmiş, ancak Rumlar bu önerileri ret etmişlerdi.

Anastasiadis, tarafların SİYASAL EŞİTLİĞİ konusunda net açıklama yapmadıkça, topu taca değil, OKYANUSA ATMAKTADIR. Üstelik Okyanus’ta akıntı dışarıya değil, engin ve dalgalı denizlere doğrudur.

Yunanistan ve Rum tarafındaki etkili çevrelerin Anastasiadis’i ciddi şekilde eleştirmeleri yapılmaz ve Anastasiadis kendisini düzeltmezse, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki tehlike daha da büyüyecek ve sonuçları herkes için acı olacaktır.