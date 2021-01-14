Adaya öğrencileri getirmek bir hayal! 

Havadis’te yayınladığı üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile online görüşme gerçekleştirdi(https://www.havadiskibris.com/amcaoglu-yok-baskani-sarac-ile-online-gorusme-gerceklestirdi/). Bu görüşmede adaya getirilecek öğrenciler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Bir diğer gazetede yayınlanan haberde ise 30.000 öğrenciyi adaya getimek için 50.000.000 TL ayrıldığı şeklinde (https://www.gundemkibris.com/kibris/ulkemiz-kktc-karantina-turizminde-dunya-lideri-h306388.html).

Beraber hesaplamalar yapalım

KKTC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiğe göre pandemiden önceki eylül ayında adaya 2.264 uçak gelmiş ve bu uçaklar 371.384 kişiyi taşımışlardır. Görülebileceği üzere havalimanının öğrencileri taşıyabilecek yeterli kapasitesi vardır. Turizm Bakanlığı raporlarına göre otellerdeki toplam yatak sayısı 24.000 ile 25.600 arasında seyretmektedir. Bir odada bir kişi kalacağından 25.000 yatak kapasitesi ile ortalama 10.000 oda hizmeti verilebilecektir. 10 günlük karantinadan hesaplar isek, tüm odalar tam kapasitesi kullanılsa dahi belirtilen öğrencilerin tamamı (30.000) ancak 30 günde getirilebilecektir.

Fiziki altyapının tamamı kullanılmaz ve bugünkü planlama 4-5 otel ile sınırlı kalırsa 3.000 oda kapasitesi ile bu öğrencileri taşımak 10 sefer gerektirmekte yani 100 güne ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 1: KKTC Otellerin Yatak Kapasitesi (Kaynak: Turizm Bakanlığı)

Bir diğer problem ise öğrenci sayısının belirlenmesidir. 2020 rakamlarına göre adada toplam öğrenci sayısı 104.658. Yabancı öğrencilerin 50.602’si T.C uyruklu ve 41.836’sı diğer uyruklara sahiptirler. Yabancı öğrencilerin tamamının getirilmemesi büyük bir eşitsizlik ortaya çıkaracaktır. Adanın eğitim konusundaki saygınlığını da etkileyecektir.

Planlama 30.000 öğrenci üzerinden değil yabancı öğrencilerin tamamını da kapsayacak şekilde 60.000 öğrenci üzerinden yapılmalıdır. Bunun için de tüm fiziksel altyapı kullanılmalıdır. Gerekli çalışma yapılarak sadece oteller değil yurtlar hatta boş olan evler bile 10 günlük karantina için kullanılabilir.

Eğer gerçekten öğrencileri getirmek amaçlanıyor ise gerekli planlamar yapılıp kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Paylaşılan doğru bilgi üzerine üniversiteler ve yerleşikler hazırlıklarını yapabilecek ve böylece ortaya çıkabilecek kaos önlenebilecektir.

Şekil 2: Öğrencilerin Dağılımları (Kaynak: MEB)