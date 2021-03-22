Anastasiadis: Dikenli tel, Türkiye’nin stratejisine gerekli bir engeldir

Rum Lider Nicos Anastasiadis, düzensiz göçmenlerin kontrolsüz geçişini engellemek için Lefkoşa’da ara bölgenin bazı kısımlarına dikenli tel yerleştirilmesi hakkında açıklama yaparak, tellerin Türkiye’nin stratejisi için gerekli bir engel olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs stratejisinin bir kısmının, aralarında çocuklu kadınlarında bulunduğu artan göç akışları yoluyla Güney Kıbrıs’ın demografik yapısını değiştirerek aynı zamanda ekonomiye de zarar vermek olduğunu iddia eden Anastasiades, dikenli tellerin ülke sınırlarını çizmediğini ifade etti.

Anastasiadis, “Dikenli teller, Libya ve Dağlık Karabağ gibi diğer durumlarda hava yoluyla gösterilen Türkiye’nin stratejisinin genişlemesinin önünde bir engeldir. ” dedi.

Haber: Cyprus Mail