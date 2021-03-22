Oxford-AstraZeneca aşısı ABD’de güvenli bulundu

ABD’deki 3. faz çalışmasına katılan 32 bin kişinin yaklaşık beşte biri 65 yaş üzeri gruptandı.

Dört hafta arayla iki doz aşı yapılan bu insanlarda koruyuculuk oranı, gençlerdekiyle aynı çıktı.

Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere’de her gün yüz binlerce kişiye uygulanıyor.

ABD bugüne kadar yalnızca üç aşıya; Pfize-BioNTech, Moderna ve Janssen’in aşılarına onay verdi.

Aşıyı üreten ekipten Prof. Sarah Gilbert, “Bugüne kadar deney yapılan farklı ülkelerde, farklı yaş gruplarında aşının Covid-19’a karşı koruyuculuğu yüksek çıktı. Bunun, aşının daha yaygın kullanımına ve pandeminin sonlanmasına hizmet etmesini umuyoruz” dedi.

Prof. Gilbert, çok sayıda kişiye aşı yapıldıktan sonra bazı kişilerin hastalanmasının normal olduğunu, bu hastalıkların aşıdan kaynaklandığını gösteren bir sonuç olmadığını söyledi ve ekledi:

“İnsanları olabildiğince hızlı bir şekilde korumaya başlamamız lazım. Bu aşı hayat kurtarıyor.”

Öte yandan anket şirketi YouGov’un araştırmasına göre aşı hakkında çıkan haberler nedeniyle kıta Avrupası’nda halkın aşıya güveni azaldı.

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına yol açtığı söylentilerinden önce de Pfizer ve Moderna aşılarına güven daha yüksekti.